پخش زنده
امروز: -
معاون رئیسجمهور در اجتماع شبانه اصفهانی ها: امروز کشور درگیر جنگی ترکیبی است و عبور از این مقطع نیازمند همبستگی ملی و اصلاح الگوی مصرف است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسماعیل سقاب اصفهانی در اجتماع مردمی میدان علیخانی اصفهان، ضمن گرامیداشت یاد شهید جمهور با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در میدان نظامی تلاش خود را بر جنگ روانی و رسانهای متمرکز کرده است، افزود: امروز تلاش میشود با عملیات رسانهای، ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان و القای ناامیدی، اراده ملت ایران تضعیف شود.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: دشمن با بزرگنمایی اقدامات شکستخورده و انتشار روایتهای غیرواقعی تلاش میکند فضای کشور را ملتهب کند، در حالی که واقعیت میدان نشان میدهد بسیاری از اهداف اعلامی آنان محقق نشده است.
وی با بیان اینکه کشور در حوزه انرژی و برخی کالاها با محدودیتهایی روبهروست، گفت: کاهش مصرف انرژی، مدیریت استفاده از بنزین و اصلاح برخی الگوهای مصرف میتواند به عبور کشور از این مقطع کمک کند.
سقاب اصفهانی همچنین بر ضرورت مقابله با احتکار و سوءاستفاده اقتصادی تأکید کرد و گفت: دستگاههای نظارتی و قضایی با افرادی که در شرایط جنگی اقدام به احتکار و اخلال در بازار میکنند، برخورد جدی خواهند داشت.
وی در پایان با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط کنونی گفت: همان گونه که در مقاطع مختلف تاریخی با اتکا به مردم از بحرانها عبور کردهایم، در این مرحله نیز با همدلی ملی، مدیریت مصرف و تبعیت از رهنمودهای رهبری میتوان بر فشارهای دشمن غلبه کرد.