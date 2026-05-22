محکم تر و اِستاده تر و مرد تر از کوه ...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منصوره محمدی مزینان شعری درباره شهید خدمت آیت‌الله رئیسی سروده است.

آغاز شده در خط پایان سفر از کوه

رفته‌ست به پابوسی شمس آن قمر از کوه

اشک است که چون رود در این دشت روان است

جاری‌ست از این واقعه صد چشم تر از کوه

حقّ است که سرو و چمن از غصّه بمیرند

زین سیلِ مهیبی که شکسته کمر از کوه

مانده‌است به جا ریشه‌ی آن سروِ اَبَر کوه

گر ریخته طوفان خزان برگ و بر از کوه

این سوخته دل کیست؟ که از آتش جانش

برخاسته ققنوس شگرفی سحر از کوه

آن شعشعه‌ی نور چه ماهی است که خورشید؟

نه خفته، نه برداشته یک دم نظر از کوه

پیدا شده گمگشته‌ی ما آن نفس سبز

محکم تر و اِستاده تر و مرد تر از کوه

آغوش شده یک تنه یک دشت برایش

حالا که غریبانه درآورده سر از کوه

ای کاش نسیمی که شد آغشته به عطرش

یک مرتبه دیگر بنماید گذر از کوه