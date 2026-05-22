در آستانه آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، نشانههای فزایندهای از رکود نسبی بازار اقامت در شهرهای میزبان آمریکا نمایان شده؛ وضعیتی که برخلاف برآوردهای اولیه، چشمانداز درآمدهای کلان گردشگری ناشی از این رویداد را با ابهام مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،در حالی که کمتر از یک ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده، تازهترین گزارش انجمن هتلها و اقامتگاههای آمریکا (AHLA) از شکاف معنادار میان انتظارات اقتصادی و واقعیت بازار اقامت حکایت دارد؛ بهگونهای که کاهش محسوس رزرو هتلها در بسیاری از شهرهای میزبان، نگرانیها درباره ناکامی صنعت گردشگری و هتلداری آمریکا در بهرهبرداری از بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را افزایش داده است.
جام جهانی ۲۰۲۶ از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ جولای به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار خواهد شد و آمریکا بخش عمده مسابقات این دوره را در اختیار دارد. با این حال، گزارش جدید انجمن هتلها و اقامتگاههای آمریکا (AHLA) نشان میدهد میزان رزرو هتلها در بسیاری از شهرهای میزبان، پایینتر از سطح پیشبینیشده بوده و موج مورد انتظار ورود گردشگران هنوز به بازار اقامت این کشور تزریق نشده است.
انجمن هتلهای آمریکا که نمایندگی بیش از ۳۲ هزار مجموعه اقامتی و بیش از ۸۰ درصد هتلهای زنجیرهای این کشور را برعهده دارد، اعلام کرده آمار پایین رزروها با ادعای فیفا مبنی بر فروش بیش از پنج میلیون بلیت مسابقات همخوانی ندارد و این مسئله میتواند به معنای عدم تحقق «رونق اقتصادی مورد انتظار» برای صنعت گردشگری آمریکا باشد.
در این گزارش، بخشی از نابسامانی فعلی بازار به نحوه مدیریت ظرفیت اقامتی از سوی فیفا نسبت داده شده است. به گفته AHLA، فیفا حجم گستردهای از اتاقهای هتل را از ماهها قبل برای استفاده داخلی، شرکای تجاری و برنامههای اجرایی خود رزرو کرده و همین موضوع موجب شکلگیری «تقاضای مصنوعی» و جهش قیمتها در بازار اقامت شده است.
بر اساس این گزارش، پس از افزایش شدید نرخ هتلها، فیفا بخش قابلتوجهی از اتاقهای رزروشده را آزاد کرد و این اقدام موجب شد بازار ناگهان با حجم بالایی از ظرفیت خالی روبهرو شود؛ رخدادی که اکنون فشار نزولی بر قیمتها را تشدید کرده است.
فیفا اما این ادعاها را رد کرده و تاکید دارد تمامی آزادسازی اتاقها مطابق توافقهای قراردادی و رویههای متعارف برگزاری رویدادهای بزرگ بینالمللی انجام شده است. سخنگوی فیفا اعلام کرده تمام مراحل آزادسازی ظرفیتها طبق زمانبندی تعیینشده صورت گرفته و حتی در برخی موارد، اتاقها زودتر از موعد مقرر برای کمک به بازار اقامت آزاد شدهاند.
طبق دادههای منتشرشده از سوی AHLA، در شهرهایی نظیر بوستون، دالاس، لسآنجلس، فیلادلفیا و سیاتل، تا ۷۰ درصد از اتاقهایی که پیشتر توسط فیفا رزرو شده بود، در ادامه لغو شدهاند؛ مسئلهای که توازن بازار هتل را در این شهرها برهم زده است.
همزمان با مشخص شدن قرعه مسابقات و تعیین محل بازی تیمها، نرخ اقامت در شهرهای میزبان با جهش قابلتوجهی همراه شد، اما اکنون روند معکوس آغاز شده و گزارشها نشان میدهد قیمت هتلها طی هفتههای اخیر حدود ۲۰ درصد دیگر نیز کاهش یافته است.
با وجود این افت قیمت، بسیاری از تحلیلگران صنعت گردشگری معتقدند نرخهای فعلی همچنان برای بخش بزرگی از هواداران بینالمللی بالا محسوب میشود. برای نمونه، قیمت برخی هتلها در شهرهایی مانند بوستون هنوز بیش از ۳۰۰ دلار در هر شب است؛ رقمی که با بودجه سفر بسیاری از تماشاگران همخوانی ندارد.
کریس هنکاک، یکی از هواداران انگلیس که سابقه حضور در چهار دوره جام جهانی را دارد، به BBC Sport گفته گروه پنجنفره آنها برای هر نفر بودجهای حدود ۷۵ دلار در شب در نظر گرفتهاند و به همین دلیل ناچار شدهاند اقامتگاههای خود را در فاصله ۴۵ دقیقه تا یک ساعت دورتر از مراکز شهری رزرو کنند.
او گفته است: معمولاً کمی دورتر از مرکز شهر اقامت میکنیم تا هزینهها کاهش پیدا کند. هرچه از مرکز شهر فاصله بگیرید، گزینههای مقرونبهصرفهتری پیدا میشود.