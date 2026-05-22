پخش زنده
امروز: -
اردوی مشترک آمادگی تیم جودوی شمال فارس به میزبانی شهرستان آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مسئول هیات جودوی شهرستان آباده گفت: با هدف آمادگی هر چه بیشتر جودوکاران آبادهای اردوی دو روزه با حضور بیش از ۲۰ جودوکار از شهرستان مرودشت و ۲۰ جودوکار آبادهای در آباده برگزار شد.
طهماسبی افزود: آموزشهای تاکتیکی، تکنیکی و آمادگی جسمانی برای حضور در مسابقات استانی و کشوری از اهداف این اردو بود.
او ادامه داد: در این اردوی دو روزه جودوکاران در سالن جودو مجموعه ورزشی تختی آباده که به میزبانی هیات جودو این شهرستان برگزار شد، شرکت کردند به تمرینات ویژه پرداختند.
او ادامه داد: جودو کاران آبادهای سال گذشته نایب قهرمان بزرگسالان استان شدند و همچنین در مسابقات لیگ استان نیز قهرمانی استان فارس را از آن خود کردند.
مربی تیم جودو شهرستان مرودشت نیز گفت: جودو مرودشت ۳۵ سال سابقه فعالیت دارد و تاکنون در مسابقات کشوری و بین المللی حائز مقامهایی شده است.
او ادامه داد: هدف از شرکت دراین اردوی مشترک ارتقا جودوی فارس و آشنایی هرچه بیشتر رزمی کاران با آخرین روشها و علم روز جودو در جهان بود.
رزمی کاران در حاشیه این اردو به یاد امام شهید، شهید دانشور و دانش آموزان شهید میناب تعدادی نهال و گل رز را در محوطه هیات جودو کاشتند.