بحث‌ های کارشناسی برای اینکه ایران پس از جنگ نیز مطالبات خود را بابت نگهداری و تامین امنیت تنگه هرمز تامین کند، در جریان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: تنگه هرمز را در دوران هشت سال دفاع مقدس، پیش از آن و پس از آن، ایران کنترل کرده و هنوز هم کنترل می‌کند و برای موضوع کنترل برنامه‌ای مشخص داریم.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌ فر دیشب در همایش تجدید بیعت مادران قهرمان پرور با رهبر معظم انقلاب در مشهد افزود: اکنون مدل کار این است که چگونه مطالبات خود را در قالب نگهداری از این منطقه تامین کنیم. بحث‌ های کارشناسی نیز در جریان است تا پس از جنگ نیز بتوانیم این حق را به دست آوریم.

وی با بیان این که تولید موشک در کشور کاهش نیافته است و هنوز برخی از موشک‌ها را امتحان نکرده‌ ایم، افزود: در صورت خطای دشمن، برای نابودی پایگاه‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی، آنها را نیز امتحان خواهیم کرد.

پژمان‌ فر با بیان این که مقام معظم رهبری در پانزدهم بهمن ماه گذشته به شورای عالی امنیت ملی دستوری یازده‌ گانه دادند، افزود: اولین بند این دستور، موضوع هسته‌ ای بود که کلا از مدار مذاکرات خارج شود.

وی ادامه داد: با فریب مذاکرات فرصت از ما گرفته می‌ شود. اگر کسی بگوید در مذاکرات فرصت کوتاهی برای ما ایجاد شده، دروغ می‌گوید. ما همیشه فرصت از دست دادیم و دشمن فرصت به دست آورد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی افزود: در اوج جنگ دوازده‌ روزه که می‌ توانستیم شکست دشمن را به نتیجه‌ ای برسانیم و جنگ تحمیلی سوم پیش نیاید، مسئله‌ مذاکرات، جنگ را ناتمام گذاشت.

وی ادامه داد: جریان کودتای دی ماه را دشمن و عوامل داخلی زمینه‌ سازی کردند. اگر فرصتی شود، در ارتباط با کودتای دی ماه حرف‌ های بسیاری باید گفت و بسیاری از مسائل را برای مردم تبیین کرد.

پژمانفر اظهار کرد: امروز فرهنگ مقاومت همین است که شما در کل کشور ایستاده‌ اید و فریاد می‌ زنید که در ارتباط با دستاوردهای خودمان سرسوزنی عقب نمی‌ رویم.