جزئیات بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری اعلام شد
مدیرکل خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری از جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان سال ۱۴۰۵ بازنشستگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ حمیدرضا شیخی، مدیرکل خدمات رفاهی این صندوق، با تأکید بر اولویتبخشی به سلامت بازنشستگان، از انعقاد قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان با شرکت «بیمه دی» خبر داد. این قرارداد که از ساعت صفر امروز اول خرداد ۱۴۰۵ اجرایی شده، به مدت یک سال اعتبار خواهد داشت.
شیخی با اشاره به تلاش برای ارتقای کیفیت خدمات در دوره جدید، اظهار داشت: به منظور تسهیل دسترسی و پاسخگویی به بیمهشدگان، نرمافزار «دیدار» و مرکز تماس شبانهروزی با شماره «۱۶۷۱» برای رفع ابهامات و مشکلات احتمالی فعال شده است.
نحوه انتخاب و تغییر طرحهای بیمهای
مدیرکل خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری درباره فرایند اجرایی طرحها توضیح داد: تمام بازنشستگان بهطور خودکار در «طرح شماره یک» بیمه تکمیلی ثبت شدهاند. با این حال، متقاضیان میتوانند در صورت تمایل، فقط یکبار از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق، «طرح شماره دو» را جایگزین کنند.
جزئیات مالی و تفاوت طرحها
بر اساس اعلام صندوق بازنشستگی کشوری، حق بیمه پرداختی برای «طرح شماره یک» معادل ۸۰۰ هزار تومان و برای «طرح شماره دو» یک میلیون و ۴۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه تعیین شده است. طرح دوم علاوه بر خدمات پایه، شامل پوششهای ویژهتری از جمله خدمات دندانپزشکی و دارویی است.
مهلت سهماهه برای ثبتنام و تغییرات
بنا بر این گزارش، بازنشستگان و وظیفهبگیران کشوری از دوم خرداد تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند تا از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق به نشانی eservices.cspf.ir و یا کانال رسمی صندوق در پیامرسان بله (ble.ir/cspfnews۹۷)، برای انتخاب طرح دوم، یا حذف و اضافه افراد تحت تکفل خود اقدام کنند.