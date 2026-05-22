به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور به همراه مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان با حضور در منزل خانواده شهیدان احسان و جواد شبیهی، با خانواده این دو شهید دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، با گرامیداشت یاد و خاطره این دو برادر شهید، مقام والای آنان که در جریان حمله دشمن به شهرک صنعتی جی اصفهان به شهادت رسیدند مورد تکریم قرار گرفت و از صبر، استقامت و روحیه ایثارگرانه خانواده این شهیدان تجلیل شد.

شهیدان احسان و جواد شبیهی از کارگران پرتلاش این شهرک صنعتی بودند که در جریان حمله دشمن به این مجموعه صنعتی جان خود را در راه عزت و امنیت کشور فدا کردند و نام خود را در شمار شهدای کارگر این جنایت ثبت کردند.

در این دیدار بر جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید شد و یاد و خاطره این دو برادر شهید به عنوان نمادی از فداکاری، همبستگی