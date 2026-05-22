به مناسبت گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و روز ملی فوتبال، جشنواره استعدادیابی فوتبال در استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، رییس هیات فوتبال استان البرز گفت: در این جشنواره ۵۰۰ فوتبال آموز زیر ۱۲ سال در قالب ۶ تیم دختران و ۲۴ تیم پسران حضور داشتند.

منصور بیک وردی با بیان اینکه ۱۵۰ مدرسه فوتبال دارای مجوز در استان فعال است افزود: هدف از برگزاری این جشنواره کشف استعداد‌های برتر و معرفی به تیم‌های فوتبال پایه و تیم ملی فوتبال و همچنین آشنایی فوتبال آموزان با شرایط مسابقه است.