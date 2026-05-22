رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی با اشاره به ظرفیتهای ویژه این استان به واسطه موقعیت مرزی، از برنامهریزی برای تبدیل شدن این منطقه به یکی از مراکز اصلی تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی در سطح ملی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری،با تأکید بر جایگاه استراتژیک این منطقه در اقتصاد کشاورزی کشور گفت: آذربایجانغربی به واسطه مرزهای طولانی و ظرفیتهای تولیدی، از توانمندی بالایی در حوزه تأمین و توزیع نهادهها و کالاهای اساسی برخوردار است و میتواند به یکی از مراکز کلیدی تأمین در کشور تبدیل شود.
او با اشاره به نقش زیربنایی تأمین نهادهها در تضمین امنیت غذایی، افزود: گذار از کشاورزی سنتی به مدرن، مستلزم همافزایی همه بخشها برای ارتقای بهرهوری آب و افزایش راندمان تولید است؛ امری که نیازمند مدیریت دقیق و برنامهریزی منسجم از مرحله تأمین تا توزیع نهادههاست.
اصغری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد اشتغال آذربایجانغربی وابسته به حوزه کشاورزی است، تصریح کرد: بهرهگیری از دانش بومی کشاورزان استان و ترکیب آن با فناوریهای نوین، کلید توسعه پایدار در این بخش است. وی همچنین به نقش مؤثر اطلاعرسانی فنی در کاهش خسارات اشاره کرد و افزود: با ارائه توصیههای کارشناسی در فروردینماه، توانستیم حدود هشت درصد از خسارتهای احتمالی در باغات استان را کاهش دهیم.