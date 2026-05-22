پخش زنده
امروز: -
وزیر خارجه پاکستان گفت: این کشور همچنان بهعنوان تسهیلگر و میانجی برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه عمل و برای حل مسالمتآمیز تنشها و تثبیت آتشبس تلاش میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان که در یک همایش حقوقی و بینالمللی در شهر اسلام آباد سخن میگفت، با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: پاکستان با تلاشهای گسترده به رهبری «شهباز شریف» نخست وزیر و حمایت فرماندهی ارتش توانست برای نخستین بار پس از ۴۷ سال طرفهای درگیر در جنگ اخیر را به گفتوگوهای مستقیم سوق دهد.
وی با اشاره به برقراری و تمدید چندباره آتش بس افزود: پیش از این، هر هفته دهها غیرنظامی بی گناه کشته میشدند، اما اکنون این روند متوقف شده است.
وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد: اسلامآباد همچنان نقش تسهیل کننده و میانجی را ادامه خواهد داد و برای دستیابی به راه حل سیاسی و صلح پایدار از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
اسحاق دار در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تقویت چندجانبهگرایی، اصلاح ساختارهای بینالمللی و پایبندی به قوانین و تعهدات بینالمللی تاکید کرد و گفت: صلح و امنیت جهانی بدون احترام به حقوق بینالملل و اجرای واقعی تعهدات بینالمللی امکان پذیر نیست.
وی با اشاره به عضویت پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ اظهار داشت: اسلامآباد تلاش میکند از این فرصت برای حمایت از منشور سازمان ملل، تقویت نهادهای بینالمللی و پیشبرد حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات استفاده کند.
معاون نخست وزیر پاکستان همچنین خواستار اصلاح نظام جهانی و بازنگری جدی در سازوکارهای چندجانبه بینالمللی شد و تاکید کرد: جهان در شرایط کنونی با چالشهای بیسابقهای مواجه است و نهادهای بینالمللی نیازمند اصلاح و تقویت هستند.