به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این برنامه، مسئولان با حضور در غرفه‌ها و کارگاه‌های مستقر در گذر صنایع‌دستی، از نزدیک از آثار و تولیدات هنرمندان بازدید کردند و در گفت‌وگویی مستقیم با آنان، در جریان روند تولید، چالش‌های فعالیت در حوزه صنایع‌دستی، شیوه‌های عرضه و ظرفیت‌های توسعه بازار این هنر‌ها قرار گرفتند.

این بازدید میدانی فرصتی فراهم کرد تا هنرمندان دغدغه‌ها، نیاز‌ها و پیشنهاد‌های خود را برای تقویت اقتصاد هنر و بهبود شرایط فعالیت در این حوزه مطرح کنند و مسئولان نیز از نزدیک با ظرفیت‌های خلاقانه و تنوع رشته‌های صنایع‌دستی فعال در این گذر آشنا شوند.

رویداد «پنجشنبه‌های هنر اصفهان» به ابتکار استاندار اصفهان و با رویکرد حمایت مستقیم از اقتصاد هنر، ایجاد فرصت فروش مستمر برای هنرمندان، تقویت نشاط اجتماعی و ارتقای امید در فضای شهری طراحی شده و هر هفته روز‌های پنجشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برگزار می‌شود.

در این برنامه، مجموعه‌ای از فعالیت‌های هنری، معرفی رشته‌های تخصصی صنایع دستی و تجربه‌های نو برای شهروندان و گردشگران ارائه می‌شود.

گذر صنایع‌دستی به دلیل موقعیت ویژه خود در قلب تاریخی اصفهان و مجاورت با کاخ هشت‌بهشت، مجموعه دولت‌خانه صفوی و خیابان تاریخی چهارباغ، به‌عنوان محل برگزاری این رویداد انتخاب شده است.

این برنامه بخشی از یک ابتکار نوآورانه و راهبردی با هدف احیای بافت تاریخی شهر، فعال‌سازی اقتصاد خلاق و تبدیل صنایع‌دستی به بخشی زنده از زندگی روزمره شهروندان و گردشگران به شمار می‌آید.