پخش زنده
امروز: -
فرماندار رامسر ضمن انتقاد از رها شدن دو ساله طرح پیادهراه ساحلی، بر ضرورت استفاده از طرح مولدسازی برای جلوگیری از تخریب املاک شهرداری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسلم قبادیان فرماندار شهرستان رامسر در جلسهای که با هدف بررسی موانع عمرانی شهر با مدیران شهری برگزار شد، با انتقاد از کندی اجرای طرحهای کلیدی، خواستار تحرک جدی در بدنه شهرداری شد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط حساس کنونی مردم باید تغییرات را بهصورت ملموس حس کنند، گفت: طرح پیادهراه ساحلی که ویترین گردشگری شهر است، حدود دو سال رها شده و طرح پل چهارم نیز سرعت قابل قبولی ندارد؛ این وضعیت باید به سرعت تغییر کند.
فرماندار رامسر با ورود به مباحث تخصصی مالی تصریح کرد: عقد قراردادهای یکساله با افراد، دردی از درآمدهای پایدار شهری دوا نمیکند و شهرداری باید به سمت برنامههای ماندگار حرکت کند.
وی همچنین موضوع مولدسازی را یک ضرورت حیاتی دانست و هشدار داد که ساختمانها و املاک در اختیار شهرداری در حال فرسودگی هستند و اگر امروز تبدیل به احسن نشوند، در آینده نزدیک موجب ضرر و زیان انباشته خواهند شد.
قبادیان برای تأمین منابع مالی، به مدیران شهری توصیه کرد از ظرفیت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
فرماندار رامسر خاطرنشان کرد: با توجه به نرخ تورم، حتی دریافت تسهیلات ۲۷ درصدی نیز به نفع شهرداری است؛ چرا که سرعت بخشیدن به طرحها در سال جاری، هزینههای اجرای آن را در سال آینده تا ۳۰ درصد کاهش میدهد.
وی در پایان تأکید کرد که رامسر با پتانسیلهای بینظیرش، نیازمند یک برنامه مدون برای جهش شهری است تا از غرق شدن در امور عادی و روزمره رهایی یابد.