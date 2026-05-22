به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،دومین روز از مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا امروز (جمعه یکم خردادماه) نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند که ۲ نماینده کشورمان به نیمه نهایی این رقابت‌ها راه یافتند و مدال برنز این دو هوگوپوش قطعی شد.

ضمن اینکه رادین زینالی، نماینده وزن ۷۴- کیلوگرم مردان، باران نعمتی در وزن ۷۳- کیلوگرم و مهلا مومن زاده، نماینده وزن ۴۹- کیلوگرم دختران از گردونه رقابت‌ها حذف شدند.

در وزن ۷۴- کیلوگرم ۱۷ تکواندو کار حضور دارند که امیر سینا بختیاری، نماینده کشورمان در نخستین مبارزه نماینده ویتنام را شکست داد.

راند اول ۸- صفر برنده امیرسینا

راند دوم ۱۲-۴ برنده امیر سینا

بختیاری در مرحله یک چهارم طارق حمدی از عربستان سعودی را ۲ بر صفر شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت.

راند اول ۱۰- صفر برنده امیرسینا

راند دوم: ۱۴-۴ برنده سینا

در ادامه مسابقات، ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم که در دور نخست با قرعه استراحت رو‌به‌رو شده بود، در نخستین مبارزه موفق شد نماینده امارات را دو بر صفر شکست دهد.

راند اول: ۱۲-صفر زندی

راند دوم:۱۳-۱ زندی

وی در دومین مبارزه و مرحله یک چهارم نهایی موفق شد محمد بسام از اردن را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد و به نیمه نهایی راه یابد. در این وزن ۳۱ تکواندوکار حضور دارند.

زندی۲ - محمد بسام، اردن صفر

راند اول: ۱۰- صفر برنده زندی

راند دوم: ۱۳-۲ برنده زندی

ضمن اینکه، مهلا مومن زاده نماینده وزن ۴۹- کیلوگرم دختران نیز در یک چهارم نهایی مقابل نماینده چین با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و حذف شد. مومن زاده بازی نخست، نماینده مغولستان را ۲ بر یک شکست داده بود.

باران نعمتی در وزن ۷۳- کیلوگرم در گام نخست مقابل هوگوپوش تیم ملی چین ۲ بر یک شکست خورد و از گردونه رقابت‌ها حذف شد.

رادین زینالی نماینده وزن ۷۴- کیلوگرم مردان در مرحله یک چهارم مقابل چین بازی را واگذار کرد و از گردونه رقابت‌ها حذف شد. رادین دور نخست نماینده کره جنوبی را شکست داده بود.

همچنین ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم و امیر سینا بختیاری در وزن ۷۴- کیلوگرم راهی دیدار نهایی شدند.