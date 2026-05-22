شهردار جنت مکان از تهیه و نصب ۱۶ دوربین پایش تصویری در راستای افزایش ضریب امنیتی، تقویت خدمات رسانی ، کنترل ترافیکی و ضبط و ذخیره سازی وقایع شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن جلکانی با اشاره به خریداری و نصب ۱۶ دوربین پایش تصویری به مبلغ ۱۷ میلیارد ریال از اعتبارات داخلی شهرداری، گفت: این اقدام در جهت افزایش امنیت مردم و کنترل ترافیک، کاهش تخلفات و جرائم ساختمانی، مدیریت بحران، نظارت و ساماندهی گردشگری شهر، خدمات رسانی و امدادرسانی به موقع به شهروندان در سطح شهر جنت مکان انجام شد.

وی با بیان اینکه شهر جنت مکان با تلاش‌های شبانه روزی نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی یکی از شهر‌های پیشرو در بحث امنیت است و تلاش‌های اعضای شورای تامین شهرستان قابل ستایش و تقدیر است، افزود: در راستای بالابردن ضریب امنیتی دوربین‌های پایش تصویری به صورت شبانه روزی از اماکن و معابر مهم شهر تصویربرداری کرده که این امر سبب پیشگیری از وقوع جرائم مختلف به ویژه سرقت می‌شود و کمک می‌کند تا شرایط ایمن تری در شهر ایجاد شود و رضایتمندی شهروندان افزایش یابد.

جلکانی ضمن تشکر از عنایت‌های اعضای شورای اسلامی شهر جنت مکان در راستای تصویب اعتبار خرید دوربین‌های پایش تصویری بیان داشت: دوربین‌های پایش تصویری در ورودی و خروجی جاده منبع آب، پارک ورودی شهر، دفتر جدید شورای اسلامی شهر، میدان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، ورودی آتش نشانی، پل استادیوم ورزشی و پارک خانواده امامزاده شاابوالحسن (شامرد) جانمایی و نصب شد.

شهردار جنت مکان تصریح کرد: نصب این دوربین‌های پایش تصویری علاوه بر کنترل ترافیک نقش مهمی در کشف سرقت و شناسایی متخلفان و سارقین نیز دارد که این موضوع نوید بخش امنیت بیشتر در سطح شهر جنت مکان است.

وی در پایان گفت: با نصب این دوربین‌های پایش تصویری در سطح شهر تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های سطح شهر جنت مکان به دوربین‌های پایش تصویری مجهز شده‌اند.