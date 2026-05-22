به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، در کوچه پس کوچه‌های این روستا، از لبنیات تازه آقا نظیر که هر روز شیر گوسفندی را از کوه پایین می‌آورد، تا ماست و دوغ و توت و گردو و لواشک و توتک‌های داغ داغ که تازه از تنور درمی‌آید، همه جا دستی دراز شده که بچشی و لذت ببری.

اما مشهورترین سوغات برغان، بستنی سنتی آن است. بستنی برغان با قدمتی ۱۰۰ ساله، از سال ۱۳۷۹ در فهرست آثار ناملموس میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده و محال است کسی به این روستا پا بگذارد و طعم آن را نچشد.

صفایی، دهیار روستای برغان، با اشاره به استقبال بی‌نظیر از این خوردنی‌های خوشمزه گفت: تعداد گردشگران و تردد خودرو‌ها در ایام پایانی هفته به بیش از ۲۰ تا ۴۰ هزار نفر می‌رسد. این حجم تردد به بافت قدیمی و تاریخی روستا آسیب جدی وارد کرده است.

دهیار برغان افزود: نیاز است هرچه سریعتر عملیات ساخت کمربندی روستا تسریع شود تا خودرو‌ها بدون وارد شدن به بافت تاریخی، به مناطق گردشگری دسترسی داشته باشند.