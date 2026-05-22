به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌ کنندگان اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در پی نظارت‌ های هوشمند و با همکاری دستگاه‌ های امنیتی و اطلاعاتی، ۲ مزرعه استخراج رمز ارز (ماینر) در اقدام مشترک بازرسان اداره‌ کل صمت، نمایندگان نیروی انتظامی و شرکت توزیع برق مشهد شناسایی و کشف شد.

بخشعلی بیاتی‌ قله‌ زو افزود: در بازرسی از یک منزل ویلایی ۱۷ دستگاه ماینر نسل جدید کشف شد که با استفاده از سایلنت‌ باکس برای کاهش صدا، به‌ صورت حرفه‌ ای و پنهان جاسازی شده بودند که ارزش تقریبی این تعداد دستگاه بیش از ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.

بیاتی‌ قله‌ زو ادامه داد: همچنین در بازرسی از یک منزل ویلایی دیگر تعداد ۱۲ دستگاه استخراج رمز (ماینر) ارز به ارزش بیش از هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد.

به گفته وی، مجموع دستگاه‌ های کشف‌ شده ۳۹ دستگاه به ارزش ۹ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال بوده و این تجهیزات به اداره‌ کل جمع‌ آوری و فروش اموال تملیکی استان منتقل شده است.

بیاتی اضافه کرد: همچنین پرونده تخلف برای صاحبان این مراکز تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

معاون اداره‌ کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر غیرقانونی بودن استفاده از تعرفه‌ های یارانه‌ ای برق برای استخراج رمز ارز گفت: این اقدام علاوه بر ایجاد اختلال در شبکه برق و افزایش احتمال خاموشی‌ ها، موجب آسیب به وسایل برقی همسایگان نیز می‌ شود.

وی افزود: همچنین استفاده غیرمجاز از انشعاب برق خطر بروز آتش‌سوزی‌ های گسترده را افزایش می‌ دهد.

بیاتی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر استخراج غیرمجاز رمز ارزها در شرایط ناترازی انرژی کشور گفت: اجرای ضوابط تبصره چهار ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای این گروه کالایی با جدیت دنبال می‌ شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده مراکز استخراج رمز ارز یا هرگونه تخلف اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا بازرسان در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی کنند.