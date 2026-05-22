دهکده گردشگری گلستان کوه خوانسار با حضور وزیر میراث به بهره برداری رسید و ده میلیارد تومان اعتبار هم برای مرمت فوری مسجد جامع این شهر اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مسجد جامع تاریخی خوانسار مربوط به دوره صفویه و عمارت ابهری‌ها مربوط به دوره قاجاریه که در حمله رژِیم صهیونیستی به این شهرستان آسیب دیده بود بازدید کرد.

در این بازدید برای مرمت فوری این مسجد مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال اختصاص و با پیشنهاد فرماندار خوانسار و تفاهم نامه با شهرداری پس از مرمت عمارت ابهری‌ها این مکان به موزه تاریخی شهرستان خوانسار تبدیل خواهد شد. دراین بازدید دهکده گردشگری گلستان کوه خوانسار نیز با حضور وزیر میراث به بهره برداری رسید.

این مجموعه به وسعت ۴۵ هکتار دارای مراکز اقامتی، ورزشی، تفریحی و اقامتی است و با سرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته شده است.

وزیر میراث فرهنگی در جلسه شورای اداری خوانسار در این دهکده گفت: ۳۲۰۰ طرح گردشگری با بیش از ۳ همت سرمایه در کشور فعال است.

سید رضا صالحی امیری افزود: در سراسر کشور یک میلیون اثر تاریخی داریم که ۴۳۰۰۰ اثر آن ثبت ملی شده و ۲۸ اثر ثبت یونسکو شده و امسال نیز یک اثر دیگر ثبت می‌شود.

وی اضافه کرد: محدودیت یونسکو ثبت یک اثر در هر سال است در حالی که ما ۵۸ اثر برای ثبت موقت در یونسکو داریم و در صورت ثبت و برداشتن عنصر زمان کشور ما قدرت اول تمدنی جهان خواهد شد.

وزیر میراث بیان داشت: سال گذشته ۶ همت برای مشاغل خرد برای صنایع دستی و بوم گردی توزیع منابع شده و تسهیلات اختصاص یافته که امسال به بالای ۱۱ همت خواهد رسید.