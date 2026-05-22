به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه ثبت‌نام کلاس اولی‌ها از امروز اول خرداد آغاز شد و تا ۱۰ تیر ادامه دارد، تأکید کرد: ثبت نام کلاس اولی‌ها در مدارس منوط به زیر پوشش قرارگرفتن نوآموز در برنامه ملی سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی است.

مرتضوی گفت: بر اساس آخرین آمار، ۱۵ هزار نوآموز باید در سال تحصیلی جاری زیر پوشش برنامه ملی سنجش سلامت قرار گیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: در ماه‌های تیر و مرداد عوامل اجرایی مدرسه دوشنبه و چهارشنبه در مدارس حضور دارند.

مرتضوی با بیان اینکه در شهریور، عوامل اجرایی مدارس همه روزه حضور خواهند داشت و مشکلی در این باره وجود ندارد افزود: والدین می‌توانند به مدارس مراجعه و ثبت‌نام فرزندانشان را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان میان پایه نیازی به ثبت‌نام دوباره ندارند، گفت: این دانش آموزان به طور سیستمی در پایه بعدی ثبت نام می‌شوند و نیاز به مراجعه به مردرسه برای ثبت نام ندارند، مگر آنکه بخواهند منطقه جغرافیایی خود را تغییر دهند که در این صورت بنابر آدرس جدید باید ثبت‌نام کنند.

مرتضوی با بیان اینکه در بین مقاطع، اولویت با دانش آموزانی است که در حوزه جغرافیایی مدرسه مشغول به تحصیل هستند افزود: ثبت نام این دانش‌آموزان نیز انجام می‌شود.