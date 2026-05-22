گروه بهره‌برداری مأموریت فضایی پژوهشگاه فضایی ایران به منظور بهره‌برداری از فناوری‌های فضایی و پایش مخاطرات محیطی، وضعیت توده گرد و غبار ورودی به کشور را با استفاده از تصاویر و داده‌های ماهواره‌ای بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام گروه بهره‌برداری مأموریت فضایی پژوهشگاه فضایی ایران، پایش تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد منشأ توده گرد و غبار ورودی اخیر به کشورمان، کشور عراق بوده و این پدیده، استان‌های غربی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس اعلام این گروه، نتایج حاصل از پایش‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد منشأ اصلی توده گرد و غبار شناسایی‌شده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵، کشور عراق بوده است. همچنین تحلیل داده‌ها، پیشروی این پدیده در استان‌های غربی کشور را نشان می‌دهد.

نقش فناوری فضایی در رصد پدیده‌های محیطی

گروه بهره‌برداری مأموریت فضایی پژوهشگاه فضایی ایران با استفاده از فناوری سنجش از دور و تصاویر ماهواره‌ای، پایش مستمر پدیده‌های محیطی و طبیعی را در دستور کار دارد.

استفاده از داده‌های فضایی در رصد پدیده‌هایی مانند گرد و غبار، سیلاب و آتش‌سوزی، امکان تحلیل دقیق‌تر شرایط محیطی، شناسایی کانون‌های بحران و کمک به تصمیم‌گیری دستگاه‌های مسئول را فراهم می‌کند.