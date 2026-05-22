سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تغییر ساعت رسمی کشور، نباید صرفاً بر اساس ایده‌های کلی یا آمار‌های تقریبی اتخاذ شود و باید داده‌ها و مستندات وزارت نیرو بررسی شود.

«حاکم ممکان» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به موضوع تغییر ساعت رسمی گفت: این تصمیم نباید صرفاً بر اساس ایده‌های کلی یا آمار‌های تقریبی مانند صرفه‌جویی یک درصدی اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه تغییر ساعت تبعات اجتماعی مهمی دارد، افزود: باید به فکر خانواده‌هایی باشیم که دارای کودک هستند. در ساعت‌های جدید، والدین باید به محل کار بروند و تکلیف مراقبت از کودکان در این بازه زمانی چه خواهد بود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت نیرو باید یک گزارش کامل و مستند به کمیسیون اقتصادی ارائه دهد، تصریح کرد: اگر تغییر ساعت توجیه اقتصادی و به نفع کل جامعه داشته باشد، مجلس با آن موافقت خواهد کرد، اما اگر این طرح به صورت ایده مطرح شده باشد و داده‌های مستندی نداشته باشد، احتمال دارد نمایندگان موافقت نکنند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: به هر حال در یک اجتماع وقتی می‌خواهیم قانونی را وضع کنیم، باید آن قانون جامع و مانع باشد و همه شرایط و ابعاد را در نظر بگیریم. اولویت اصلی مجلس به عنوان نمایندگان مردم، پاسخگویی به مطالبات و رفاه مردم است.