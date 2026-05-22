آیین گرامیداشت سالروز تولد پاسدار شهید عرفان جوانمردی با حضور خانواده معظم شهدا، جمعی از مسئولان محلی، همرزمان و اهالی روستای درده از توابع بخش آسارا و زادگاه این شهید والامقام، بر سر مزار وی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و نثار گل بر مزار شهید آغاز شد و حاضران با قرائت فاتحه، یاد و خاطره این پاسدار شهید را گرامی داشتند.

در این آیین، سخنرانان با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری شهید جوانمردی، وی را از رزمندگان متعهد و فداکار دانستند که در جریان جنگ تحمیلی سوم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

همرزمان شهید نیز با بیان خاطراتی از دوران حضور وی در عرصه دفاع از کشور، بر پایبندی او به انجام وظیفه و دفاع از امنیت و آرامش میهن تأکید کردند.

این مراسم در فضایی معنوی برگزار شد و شرکت‌کنندگان با تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، بر تداوم راه ایثار و فداکاری تأکید کردند.