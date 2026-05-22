مشاور وزیر آموزشوپرورش در مازندران اعلام کرد اجرای «طرح نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) با اولویت و جدیت در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی رمضانی مشاور وزیر آموزشوپرورش در گردهمایی بزرگ مدیران و رؤسای آموزشوپرورش شهرستانها و مناطق استان مازندران، بر عزم تزلزلناپذیر این وزارتخانه در اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان (طرح نماد) تأکید کرد.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ اولویتدار است، گفت: در اجرای طرح نماد بسیار مصمم هستیم و با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها، این مسیر را با جدیت دنبال میکنیم.
رمضانی با ارائه ارزیابی مثبتی از وضعیت فعلی وزارتخانه افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال راهکارهای علمی و تحلیلمحور برای حل مسائل حوزه تعلیم و تربیت هستیم.
مشاور وزیر آموزشوپرورش در ادامه با بیان اینکه بررسی دقیق و علمی چالشها، تنها راه رسیدن به نتایج مطلوب و پایدار است، گفت: طرح نماد به عنوان یک الگوی جامع پیشگیرانه، در دستور کار جدی ما قرار دارد تا از دانشآموزان در برابر آسیبهای اجتماعی مراقبت کرده و زمینهساز رشد همهجانبه آنان در فضایی امن و علمی باشیم.