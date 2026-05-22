رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول گفت: تشکیل پلیس ساختمان برای نظارت بر ایمنی محیط کار، کاهش حوادث ساختمانی و رعایت الزام‌های ایمنی در ساخت و ساز ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی فیروزکوهی با بیان اینکه ۵۰ درصد از کل حوادث کار در دزفول مربوط به بخش ساختمانی است، اظهار داشت: با توجه به بازرسی‌ها و سخت‌گیری‌های انجام‌شده، آمار حوادث کار در دزفول طی سال گذشته نسبت به سال قبل روند نزولی داشته است.

وی ادامه داد: مهر و موم واحد‌های تولیدی، صنعتی و ساختمانی ناایمن، به محض تشخیص ناایمن بودن محیط کار توسط بازرسان اداره کار و با حکم قضایی انجام می‌شود و این واحد‌ها تا رفع کامل خطر، امکان فعالیت ندارند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول، انجام بازرسی‌های اچ‌اس‌ای (HSE) به منظور ارزیابی ایمنی محیط‌های کار را از دیگر اقدامات مهم این اداره دانست و گفت: سال گذشته ۵۰۰ مورد بازرسی از محیط‌های کاری پرخطر شامل واحد‌های صنعتی، تولیدی و ساختمانی انجام شده است.

وی افزود: ایجاد بازارچه دائمی مشاغل خانگی، تشکیل مدیریت واحد اچ‌اس‌ای (HSE) در شهرداری دزفول و همچنین ایجاد پلیس ساختمان به منظور نظارت بر رعایت نکات ایمنی در روند ساخت‌وساز، سه پیشنهاد کلیدی به شورای شهر دزفول است.

فیروزکوهی، دزفول را دومین شهرستان پرجمعیت خوزستان پس از اهواز دانست و گفت: وجود شهرک‌های صنعتی متعدد در این شهرستان موجب شده دزفول دارای جامعه کارگری بزرگی باشد؛ با این وجود، این شهرستان کمترین مشکل کارگری را در استان دارد.

وی با بیان اینکه تنظیم روابط بین کارفرما و کارگر و همچنین نظارت بر قرارداد‌ها و نحوه پرداخت حقوق کارگران از جمله وظایف مهم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: هیات‌های تشخیص و حل اختلاف این اداره در راستای صیانت از نیروی کار، بر اساس قانون، تمام مجموعه‌های کارگری شهرستان را به‌صورت مستمر رصد می‌کنند.

فعال‌سازی بیمه بیکاری کارگران ۶ واحد تولیدی خسارت‌دیده و فرودگاه دزفول

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول با بیان اینکه ۲ کارگاه تولیدی شهرستان به‌صورت مستقیم در جنگ سوم تحمیلی متحمل خسارت شدند، گفت: سه کارگاه تولیدی به‌صورت غیرمستقیم و یک کارگاه دیگر به دلیل اختلال در تامین مواد اولیه پلاستیکی در جنگ اخیر دچار خسارت شدند که بیمه گروهی کارگران این کارگاه‌ها به سرعت انجام شد.

وی با اشاره به تعطیلی فرودگاه دزفول و تعدیل ۴۰ نفر از نیرو‌های این فرودگاه در روز‌های اخیر، ادامه داد: کارکنان این فرودگاه نیز زیر پوشش بیمه بیکاری گروهی قرار گرفتند.

فیروزکوهی با بیان اینکه هیچ کارگاهی حق اخراج کارگران خود را به دلیل شرایط کنونی ندارد، اظهار کرد: تمام واحد‌های خسارت‌دیده در جنگ که مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند، بر اساس ابلاغ وزارت کار مکلف هستند پس از رفع مشکل، نسبت به به‌کارگیری همان نیرو‌های تعدیل‌شده اقدام کنند.

وی با تجلیل از تلاش شبانه‌روزی کارگران و کارفرمایان دزفول برای جلوگیری از توقف تولید در روز‌های جنگ افزود: هیچ مجموعه تولیدی در دزفول در زمان جنگ تعطیل نشد و تمام کارگران در خطوط تولید مشغول فعالیت بودند که این اهتمام قابل تجلیل است.

تمام سهمیه سه هزار و ۲۶۳ فرصت شغلی دزفول محقق شد

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول، اشتغال‌زایی را وظیفه همه دستگاه‌ها دانست و گفت: پرداخت تسهیلات کم‌بهره یکی از عوامل تسهیل‌کننده اشتغال است که امسال ۲۵۰ میلیارد ریال سهمیه تسهیلات کم‌بهره برای مشاغل خانگی دزفول تخصیص شد.

وی با اشاره به وجود ۷۰۰ رشته مشاغل خانگی ادامه داد: برخی فعالان مشاغل خانگی دزفول هم‌اکنون به کشور‌های مختلف دنیا صادرات دارند و دزفول در این بخش دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی است.

فیروزکوهی با بیان اینکه تمام اشتغال‌های ایجادشده باید در سامانه رصد اشتغال وزارت کار ثبت شود، اظهار کرد: سال گذشته تعهد دزفول ایجاد سه هزار و ۲۶۳ فرصت شغلی بود که تاکنون سه هزار و ۶۳ فرصت شغلی در این سامانه ثبت شده و با رفع اختلال و باز شدن سامانه، تمام این سهمیه محقق و ثبت خواهد شد.

وی با اشاره به وجود پنج مرکز مشاوره کار در دزفول گفت: شناسایی فرصت‌های شغلی در واحد‌های تولیدی و صنعتی و معرفی این فرصت‌ها به افراد جویای کار از جمله وظایف مراکز مشاوره کار است.

فیروزکوهی بیان کرد: ۶ مجموعه تولیدی در دزفول ساخت مسکن برای کارگران خود را آغاز کرده‌اند که این نشان از اهتمام واحد‌های تولیدی این شهرستان به وضعیت کارگران دارد.

۲ هزار و ۸۰۰ فروشگاه کالابرگی فعال است

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول با بیان اینکه کالابرگ الکترونیکی یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های فعالیت وزارت کار است، گفت: ۲ هزار و ۸۰۰ فروشگاه کالابرگی در شهرستان دزفول فعال است و دورترین نقاط شهرستان نیز به شبکه کالابرگ متصل شده‌اند.

وی ادامه داد: ۱۰۹ هزار و ۴۵۵ خانوار شامل بیش از ۳۴۰ هزار نفر در شهرستان مشمول کالابرگ هستند.

فیروزکوهی ایجاد روحیه نشاط و شادی در جامعه کارگری را یکی از اولویت‌های مهم این اداره دانست و گفت: ۱۲ انجمن ورزش کارگری در دزفول فعالیت دارند که در طول سال مسابقات مختلف ورزشی کارگری را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند.

وی افزود: نفرات و تیم‌های برگزیده این مسابقات نیز امکان حضور در رقابت‌های ورزشی استانی، ملی و بین‌المللی را خواهند داشت.

اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در شهرداری دزفول اقدامی بزرگ بود

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دزفول، وضعیت قرارداد‌های شهرداری دزفول با کارگران این مجموعه را بسیار مطلوب دانست و گفت: شهرداری دزفول یکی از مجموعه‌های دارای عملکرد مطلوب در بین شهرداری‌های خوزستان است که هیچ‌گونه تاخیری در پرداخت حقوق کارگران خود ندارد و این موضوع موجب شده مشکل کارگری در شهرداری دزفول بسیار اندک باشد.

وی با ارائه پیشنهاد تجمیع و شفاف‌سازی قرارداد‌های شهرداری در قالب یک یا ۲ قرارداد مشخص افزود: آمادگی برگزاری دوره‌های ایمنی برای مجموعه‌های شهرداری دزفول توسط کارشناسان اداره کار شهرستان وجود دارد.

فیروزکوهی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در شهرداری دزفول را اقدامی بزرگ و ماندگار برای بهبود رفاه کارگران این شهرداری دانست و اظهار کرد: پس از سال‌ها، طرح طبقه‌بندی مشاغل با وجود بار مالی سنگین در شهرداری دزفول اجرا شد.

وی افزود: این اقدام مدیریت شهری در راستای حمایت از معیشت کارگران شهرداری، گامی بزرگ بود که در کمتر شهری اجرا شده است.

سکوی جامع «دزفول‌گردی» رونمایی می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست با بزرگداشت یاد رئیس‌جمهور شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی گفت: آیت‌الله رئیسی خادمی خستگی‌ناپذیر برای ملت ایران بود که عمر خود را وقف خدمتگزاری به مردم کرد و پاداش این مجاهدت‌ها و خدمات خالصانه را با شهادت دریافت کرد.

محمدحسن پرآور با اشاره به فرا رسیدن روز ملی جمعیت، نسبت به خطر پیری جمعیت هشدار داد و تصریح کرد: امروزه بسیاری از کشور‌ها با بحران سالمندی مواجه هستند و ایران اسلامی برای تضمین آینده خود راهی جز حفظ جمعیت جوان و مولد ندارد.

وی بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای فرزندآوری تاکید کرد و افزود: نرخ رشد جمعیت در کشور طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته که موجب نگرانی است.

رئیس شورای اسلامی شهر دزفول با تجلیل از زحمات کارگران، به‌ویژه کارگران شهرداری دزفول، گفت: تمام تلاش مدیریت شهری دزفول احقاق حق کارگران این شهرداری است.

وی افزود: شهرداری دزفول دارای جمعیت کارگری بزرگی است و تمام تلاش مدیریت شهری این است که با وجود همه مشکلات مالی، حقوق کارگران به‌طور کامل پرداخت شود.

پرآور، گردشگری را یکی از منابع مهم درآمدی در دنیا دانست و بیان کرد: ایران اسلامی به دلیل تاریخ غنی و جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، دارای ظرفیت‌های بسیار زیادی در حوزه گردشگری است که متاسفانه اهتمام کافی برای بهره‌گیری از آن نشده است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای توسعه گردشگری در دزفول افزود: راه‌اندازی اپلیکیشن جامع «دزفول‌گردی» و ایجاد زیرساخت‌های تور‌های مجازی به عنوان گامی مهم برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی، طبیعی و فرهنگی دزفول در دستور کار است.

لایحه دوفوریتی صدور مجوز اخذ بهای خدمات تردد جت‌اسکی در رودخانه از دیگر لوایح مطرح‌شده در این نشست بود که دوفوریت آن به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی شورا ارجاع شد.

صدور مجوز ترک تشریفات برای پرداخت آبونمان ۱۰۰ دستگاه بی‌سیم در اختیار شهرداری دزفول به شرکت ایرانسل نیز از دیگر مصوبه‌های نشست امروز شورا بود.