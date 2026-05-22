پخش زنده
امروز: -
بنیاد نخبگان استان یزد، بر اساس آخرین ارزیابی عملکرد بنیادهای نخبگان استانها، با کسب امتیازات لازم در شاخصهای کلیدی، موفق شد در جمع استانهای برتر کشور قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رییس بنیاد نخبگان استان یزد گفت: این ارزیابی که به صورت سالانه توسط بنیاد ملی نخبگان انجام میشود، شاخصهای متعددی از جمله «کیفیت برنامههای حمایتی»، «تنوع رویدادهای توانمندسازی»، «توسعه شبکه نخبگانی» و «میزان اثرگذاری نخبگان در حل مسائل بومی» را مورد سنجش قرار میدهد که بنیاد نخبگان استان یزد توانسته است با تکیه بر همافزایی دستگاههای اجرایی، مراکز دانشگاهی و مشارکت فعال استعدادهای برتر، گامهای مؤثری در جهت تحقق اهداف عالی کشور بردارد.
حسین صالحی وزیری گفت: قرارگیری در میان استانهای برتر نتیجه تلاش شبانهروزی همکاران ما و انگیزه والای نخبگان و سرآمدان یزدی است و رویکرد ما در سال جاری تمرکز بر افزایش اثرگذاری اجتماعی نخبگان در حل چالشهای اصلی استان بوده است.
وی افزود: یزد به عنوان قطب علمی و صنعتی، ظرفیتهای بینظیری دارد و بنیاد نخبگان استان با شناسایی دقیق نیازها، مسیر بهرهگیری از هوش و خلاقیت نخبگان را برای توسعه پایدار استان هموار کرده است.