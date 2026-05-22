مسئول فضای مجازی سپاه کربلا بر ضرورت جریانسازی رسانهای، شبکهسازی منسجم و استفاده از تمامی ظرفیتها برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کیوان صفیپور مسئول فضای مجازی سپاه کربلا در نشست تخصصی فرماندهان حوزههای مقاومت و مدیران فضای مجازی شهرستان آمل، نقشه راهِ نبرد در عرصه دیجیتال را تبیین کرد.
وی با تأکید بر لزوم الگوبرداری از مدیریت جهادی شهید رئیسی، جریانسازی رسانهای را مأموریت محوری این نهاد دانست و گفت: تولید محتوا تنها قدم اول است؛ اگر دهدرصد از انرژی تولید را صرف انتشار و توزیع در سکوهای مختلف کنیم، تحولی عظیم در اثرگذاری رخ خواهد داد.
صفی پور به تشریح عملیاتهای بومی استان از ابتدای سال پرداخت و از کلیدواژههایی، چون «شهید طوسی»، «نابغه وفا» و «اردیبهشت مقاومت» به عنوان الگوهای موفق یاد کرد.
وی ادامه داد: هر شهرستان باید بر اساس چالشهای بومی خود، مأموریتهای فصلی تعریف کرده و با استفاده از شبکههای اجتماعی، صداوسیما و رسانههای محلی، روایتِ صحیح را به افکار عمومی منتقل کند.
مسئول فضای مجازی سپاه کربلا همچنین به موفقیتهای «قرارگاه رسانهای استان» اشاره کرد و گفت: «با همکاری اداره کل ارشاد و استانداری، مازندران اکنون پیشگامِ ایجاد گفتمان مشترک بین سپاه و رسانهها در سطح کشور است.
صفی پور با اشاره به تجربه موفق خنثیسازی شایعات در ایام اغتشاشات، بر ضرورت توانمندسازی نیروهای مردمی و استفاده از مشوقهای مناسب برای تقویت شبکه فعالان مجازی تأکید کرد.