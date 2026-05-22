

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در اطلاعیه این معاونت آمده ؛ به اطلاع می‌رساند با احترام به تصمیم دقیق آزمونی ستاد امتحانات دانشگاه مبنی بر برگزاری آزمون‌های پایان نیم‌سال جاری به صورت یکپارچه و حضوری، ولیکن با توجه به مشکلات و موانع منعکس شده ، یکسان نبودن شرایط استان‌های مختلف و نیز شرایط عمومی حاکم بر کشور که موجبات نگرانی برخی خانواده‌های دانشجویان گرامی را فراهم آورده است و همچنین به منظور حفظ آرامش مردم و دانشگاهیان در سراسر کشور، بنابر تصمیم مشترک ستاد امتحانات و هیأت رئیسه دانشگاه در تاریخ سی و یکم اردیبهشت‌ ، مقرر شد آزمون‌های نیم‌سال جاری به صورت غیرحضوری برگزار شود؛ بنابراین شیوه برگزاری آزمون در مقاطع مختلف تحصیلی و برای دروس عملی ، تئوری و عمومی در روز‌های آتی تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی خواهد شد.