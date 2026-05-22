به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،علیرضا معینی، سال‌ها برای رسیدن به قهرمانی جهان تلاش کرده و هر روز زندگی‌اش را وقف تمرین، نظم و پیشرفت کرده است. معینی تأکید کرد که در مسابقات جهانی موفق شده عملکرد خوبی داشته باشد و رکورد جهان را بشکند. به گفته وی، مهم‌ترین موفقیت‌اش در سال ۱۴۰۴ همین بوده و توانسته به هدف‌هایش برسد.

این قهرمان وزنه‌برداری با تأکید بر اینکه هدفش فقط حفظ قهرمانی نیست، گفت: می‌خواهم هر روز بهتر از دیروز باشم، رکورد‌های بیشتری ثبت کنم و نامم را در تاریخ وزنه‌برداری ماندگار کنم.او افزود: همیشه سعی کردم در تمام سال‌های ورزشی‌ام بهترین باشم و خداراشکر محقق شد.

معینی تصریح کرد:نتیجه‌ای که در مسابقات جهانی دیدم، فراتر از انتظاراتم بوده و اصلاً تصور نمی‌کردم جزو چهره‌های برتر ورزشی سال باشم.

عضو تیم ملی وزنه‌برداری در خصوص برنامه‌هایش برای سال ۱۴۰۵ گفت: قطعاً کسب سهمیه المپیک و کسب بهترین مدال‌ها در میادین بین‌المللی است. با توکل بر خدا، ان‌شاءالله سال ۱۴۰۵ با صددرصد توان و آمادگی پا به میدان می‌گذارم.

معینی با اشاره به آسیب‌زایی رشته وزنه‌برداری اظهار داشت: نمی‌توان درصدی برای موفقیت تعیین کرد. با توجه به شرایطی که متأسفانه پیش آمد، اکثر ورزشکاران از ورزش حرفه‌ای عقب ماندند و تمریناتشان مختل شد. با این حال ما سعی کردیم تمام تلاش خود را بکنیم و با روحیه بالا برای کشورمان بجنگیم.

وی گفت: کار ما ورزش کردن و افتخارآفرینی است و ما در سخت‌ترین شرایط هم برای سکوی نخست خواهیم جنگید.