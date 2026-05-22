سفیر آمریکا در دانمارک میگوید ترامپ نمیخواهد برای تصاحب گرینلند متوسل به زور شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کن هاوری، در مراسم افتتاح ساختمان جدید کنسولگری آمریکا در نوک، پایتخت گرینلند، گفت دونالد ترامپ، استفاده از نیروی نظامی برای تصرف گرینلند را رد کرده است.
سفیر آمریکا بر خلاف مواضع پیشین واشنگتن گفت: آینده گرینلند چیزی است که خود گرینلندیها باید در مورد آن تصمیم بگیرند. پیش از این ترامپ بارها از گزینه نظامی برای تصاحب گرینلند سخن گفته بود که با مخالفت اروپاییها مواجه شد.
دولت خودمختار گرینلند و مردم آن بارها اعلام کردهاند که این سرزمین به هیچ قیمتی فروشی نیست و حق تعیین سرنوشت آنها قابل مذاکره نیست. روز گذشته نیز همزمان با افتتاح کنسولگری آمریکا در گرینلند، صدها نفر با برپایی تظاهراتی خواستار خروج آمریکا از این کشور شدند.