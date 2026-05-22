به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، مراسم گرامیداشت یاد حجت‌الاسلام علی اکبر نصرتی روحانی مبارز و انقلابی در مسجدالنبی گنبدکاووس برگزار شد.

‌مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت : کشاورزان در برداشت گندم عجله نکنند. او گفت : نیاز است مزارع پس از بارش‌ها حداقل ۱۰ روز آفتاب با دمای بالا را به خود ببینند تا گندم با کمترین رطوبت برداشت شود.در صورت برداشت گندم با رطوبت بالا، مراکز خرید نمی‌توانند گندم را تحویل بگیرند .

به همت خیران ساخت ۱۰ واحد مسکونی ویژه خانواده‌های نیازمند در شهرستان بندرگز آغاز شد.

نشست معاونان آموزش ابتدایی استان ،‌ در رامیان با محوریت آزمون های پایان سال و طرح مهر برگزار شد .

به مناسبت هفته ازدواج و به همت خیران به ۱۰ زوج جوان شهرستان آزادشهر ۳۵ میلیون تومان وجه نقد و یک قلم کالا اهدا شد.

کارگاه آموزشی دوره تربیت مربی کنشگر اجتماعی نوجوان در آزادشهر با حضور هشتاد مربی و مشاورمدارس متوسطه شهرهای کلاله آزادشهر، رامیان و مینودشت برگزار شد .