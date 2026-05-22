به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ مجید باقری جامخانه فرمانده انتظامی آمل گفت: مأموران یگان امداد مستقر در ایستگاه ایست‌وبازرسی ورودی شهرستان آمل، حین کنترل دقیق خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی هراز، به یک دستگاه خودروی نیسان که از سمت تهران به مقصد استان مازندران در حرکت بود، مشکوک شدند.

وی افزود: پس از متوقف کردن خودرو و در جریان بازرسی‌های تخصصی با هماهنگی مراجع قضایی، مأموران موفق به کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق شدند که به صورت غیرقانونی بارگیری و حمل می‌شد.

سرهنگ باقری با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه فعالیت اقتصادی نامشروع تصریح کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم مقتضی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی آمل در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.