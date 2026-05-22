مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: فعالیت قطارهای گردشگری پس از جنگ تحمیلی سوم، با قطار گردشگری شیرگاه از سر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی فاطمی گفت : قطار گردشگری شیرگاه در مسیر ریلی تهران _ ساری پس از جنگ، در آخرین روز اردیبهشتماه با ظرفیت کامل به حرکت درآمد.
مدیرکل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: مسافران این قطار گردشگری در طول مسیر از جاذبههای طبیعی و گردشگری ایستگاههای بینراهی از جمله ایستگاه بنکوه، بازارچه محلی شوراب، پل تاریخی ورسک، سهخط طلا و جنگلهای زیبای شیرگاه بازدید کردند.
وی گفت : این مسیر ریلی از قلب دو میراث جهانی ایران ، یعنی راه آهن سراسری تهران _ جنوب و جنگلهای هیرکانی میگذرد و مسافران با عبور از دل جنگل، فرصت پیدا میکنند این میراث طبیعی و جهانی ایران را از نزدیک لمس کنند که روایتی از شاهکار مهندسی راهآهن و بخشی از تاریخ معاصر ایران را پیش روی گردشگران قرار میدهد.
بتا بر اعلام وزارت میراث فرهنگی ، فعالیت این قطار ریلی با همکاری راه آهن تکرار میشود و علاقمندان برای اطلاعات بیشتر میتوانند به سامانههای تهیه بلیت این شرکت، مراجعه کنند.