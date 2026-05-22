مدیرکل اداره مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی گفت: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان از سال ۴۰۳ تا کنون هزار و ۲۸۰ میلیارد ریال خسارت در استان پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی گودرزی گفت: این مبالغ، بابت جبران بخشی از خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی به هشت هزار واحد مسکونی شهری و روستایی استان پرداخت شده است.
وی افزود: بیمه منازل شهری و روستایی در برابر هفت حادثه طبیعی با دریافت سالانه ۲ میلیون ریال اعمال میشود، این مبلغ بر روی قبض مشترکان برق اعمال میشود.
مدیرکل اداره مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: این صندوق بخشی از خسارتهای ناشی از هفت حادثه شامل زلزله، سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین و ریزش کوه را جبران میکند.
گودرزی گفت: هم استانیهای خسارت دیده از هفت حادثهی ذکر شده، برای دریافت غرامت به بخشداری ها، فرمانداریها و یا ادارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مراجعه کرده و فرمهای مربوط به خوداظهاری خسارتها را تکمیل کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی خسارت دیدگان براساس میزان خسارتهای تحمیل شده، ۲۵۰ میلیون تا یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال غرامت دریافت میکنند.
خراسان شمالی جزو ۱۰ استان حادثه خیز کشور محسوب میشود.