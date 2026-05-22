پخش زنده
امروز: -
جشنواره «سنت ماندگار» با محوریت نشاط اجتماعی و احیای آداب و رسوم مردم استان در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، جشنواره «سنت ماندگار» با هدف ترویج آداب، رسوم و سنتهای دیرینه مردم استان در شهر یاسوج برگزار شد.
معاون امور جوانان اداره کل، ورزش و جوانان استان در حاشیه برگزاری این رویداد گفت: جشنواره «سنت ماندگار» با محوریت زنده نگهداشتن فرهنگ غنی عشایری و نمایش اصالتهای قومی و محلی طراحی و اجرا شده است.
پژمان یاری با اشاره به بهرهگیری از ظرفیتهای محلی برای برگزاری این جشنواره، افزود: در این برنامه از ظرفیت هیئت سوارکاری استان به طور ویژه استفاده شد تا ضمن ایجاد شور، نشاط و همدلی میان شهروندان، بخشی از توانمندیهای فرهنگی و ورزشی استان به نمایش درآید.
یاری هدف از اجرای این رویداد را فراتر از یک برنامه فرهنگی دانست و اضافه کرد: تقویت روحیه همدلی در جامعه و تجدید پیمان و پشتیبانی از آرمانهای رزمندگان، از دیگر اهداف کلیدی برگزاری این جشنواره است.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ادامه داد: اجرای برنامههای متنوع سوارکاری و بخشهای مختلف فرهنگی از جمله دیگر محورهای این آئین بود که با استقبال خوب مردم همراه شد.