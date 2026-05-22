در روستای شورین به مناسبت هفتهی جمعیت همایش پیاده روی خانوادگی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ شرکت کنندگان در این همایش مسیر یک کیلومتری میدان شورین تا ورزشگاه روستا را پیمودند و بر حفظ سلامت فردی و خانوادگی و تاثیر آن بر سلامت جامعه تاکید کردند.
آنها با دردست داشتن پلاکاردها و پوسترهایی از رهبر معظم انقلاب (سید مجتبی خامنهای) با او تجدید بیعت کرده بر میدان داری تا پیروزی نهایی تاکید کردند.
راهپیمایان همچنین سالروز آزادسازی خرمشهر را گرامی داشتند، زارعی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان گفت: به این مناسبت برنامههای متنوعی در همهی شهرها و روستاها اجرا خواهد شد که یکی از آنها نمادسازی اعزام جوانان و نوجوانان به جبهه خواهد بود که یکشنبه شب در میدان امام اجرا میشود و داوطلبان پس از خداحافظی با خانوادهها سوار بر اتوبوس مسیر را تا موزهی دفاع مقدس میپیمایند و آنجا دوباره به آغوش خانواده بازمی گردند.