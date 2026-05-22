معاونت آموزشی دانشگاه تهران گفت: برگزاری کلاسهای مقطع کارشناسی همچنان به صورت برخط و از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرگزای صداوسیما ، در اطلاعیه معاونت آموزشی این دانشگاه آمده ؛ به اطلاع دانشجویان ، اعضای ارجمند هیأت علمی و کارکنان شریف دانشگاه تهران میرساند، پیرو بخشنامه شماره ۲/۳۸۷۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تصمیمات اتخاذ شده در دانشگاه تهران، نحوه ادامه فعالیتهای آموزشی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به شرح زیر خواهد بود:
همه کلاسهای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکتری عمومی دامپزشکی در دانشگاه تهران از روز شنبه ۹ خرداد مطابق با برنامه اعلام قبلی به صورت حضوری و در محل دانشکده مربوطه برگزار خواهد شد.
برگزاری کلاسهای مقطع کارشناسی همچنان به صورت برخط و از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ادامه خواهد یافت.
دروس عملی و کارگاهی مقطع کارشناسی تا حد امکان به صورت بر خط تداوم خواهد یافت، در صورت نیاز و به برگزاری حضوری، این قبیل کلاسها با هماهنگی استاد محترم درس مربوطه به صورت فشرده در ایام باقیمانده از نیمسال تحصیلی جاری برگزار خواهد شد.
دانشجویانی که به دلایل مختلف درخواست حذف نیمسال بدون احتساب نیمسال جاری را داشتهاند - با توجه به تغییر شرایط ایجاد شده - در صورت تمایل میتوانند با هماهنگی دانشکده نسبت به ملغی نمودن تقاضای پیشین خود اقدام نموده و از فرصت ایجاد شده جهت ادامه فعالیتهای آموزشی استفاده نمایند.
مطابق با هماهنگیهای انجام شده با معاونت فرهنگی- دانشجویی دانشگاه، به زودی اطلاعیه نحوه ارائه تسهیلات رفاهی صادر خواهد شد.