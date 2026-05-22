به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ بر اساس اعلام «طلال شاه» رئیس پلیس منطقه زیارت ایالت بلوچستان پاکستان، در این حادثه کامیون‌های حامل زغال سنگ در مسیر انتقال از هرنائی به ایالت پنجاب، هدف حمله افراد مسلح قرار گرفتند.

مهاجمان پس از متوقف کردن خودروها، پنج کامیون را به آتش کشیدند و یک مأمور پلیس را نیز با خود بردند.

در پی این حادثه رئیس اتحادیه کامیون دار‌ان باری بلوچستان اعلام کرد: رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل از امروز بارگیری مواد معدنی را متوقف می‌کنند و هر شرکتی که به فعالیت ادامه دهد، مسئول خسارات احتمالی خواهد بود.

همزمان گزارش‌ها از منطقه خضدار حاکی است که عناصر گروهک تروریستی «ارتش آزادی خواه بلوچ» با ایجاد ایست‌های بازرسی در منطقه وانگو، مسیر اصلی کریدور اقتصادی چین و پاکستان را مسدود کرده‌اند؛ اقدامی که باعث اختلال در تردد کامیون‌های تجاری و افزایش نگرانی‌های امنیتی در این مسیر راهبردی شده است.

برخی ناظران پاکستانی معتقدند حملات اخیر با هدف ضربه زدن به اقتصاد بلوچستان، مختل کردن طرح‌های معدنی و ایجاد فشار بر طرح‌های کلان اقتصادی مشترک میان پاکستان و چین صورت می‌گیرد.

در همین راستا شماری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بلوچ نیز این اقدامات را «جنگ اقتصادی علیه معیشت مردم بلوچستان» توصیف کرده‌اند.

در هفته‌های اخیر ایالت بلوچستان شاهد افزایش حملات مسلحانه علیه نیرو‌های امنیتی، طرح‌های زیرساختی و مسیر‌های حمل و نقل بوده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره امنیت طرح راهبردی سی پک و همچنین ضربه به روابط تجاری با کشور‌های همسایه از جمله ایران را افزایش داده است.