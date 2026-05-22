اثر رزمنده نصرالله از صدا و سیمای خراسان جنوبی در جشنواره پرچمداران انقلاب اسلامی برگزیده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما خراسان جنوبی، سومین دوره جشنواره «پرچمداران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت» همزمان با گرامیداشت دومین سالگرد رئیسجمهورِ شهید و با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره سیره جهادی روحانیون مبارز و ترویج فرهنگ مقاومت در مشهد مقدس برگزار شد.
در این جشنواره اثر رادیویی «رزمنده نصرالله» از تولیدات مرکز خراسان جنوبی موفق به کسب عنوان برگزیده شد.
این اثر که با محوریت «ثبت و تدوین نقش روحانیت در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت» در رادیو خاوران تولید شده است، به تهیهکنندگی «عقیله پاک» توانست نظر هیئت داوران را جلب کرده و در رشته پادکست به عنوان اثر برگزیده معرفی شود.