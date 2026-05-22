عملیات جستوجوی تیمهای امدادی و غواصان سازمان آتشنشانی مهاباد برای یافتن پیکر دو نفری که دیشب در سد مهاباد دچار غرقشدگی شده بودند، با کشف جنازه هر دو فرد به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، معاونت عملیات سازمان آتشنشانی شهرداری مهاباد، این حادثه زمانی رخ داد که فرد نخست به دلیل لیز خوردن از روی بلندی، به داخل سد سقوط کرد. در پی این اتفاق، نفر دوم با هدف نجات جان وی وارد آب شد که متأسفانه شرایط محیطی سد باعث شد هر دو نفر جان خود را از دست بدهند.
تیمهای امداد و نجات سازمان آتشنشانی بلافاصله پس از دریافت گزارش به محل اعزام شدند و با وجود شرایط دشوار، عملیات جستوجو توسط غواصان ادامه یافت تا در نهایت پیکر هر دو فرد (۱۸ و ۳۷ ساله) از آب بیرون کشیده شد.
سد مهاباد که به دلیل فاصله بسیار کم با مناطق مسکونی، همواره یکی از نقاط پرتردد در حاشیه شهر محسوب میشود، نیازمند توجه جدی شهروندان به هشدارهای ایمنی و پرهیز از تردد در نقاط خطرناک و لغزنده حاشیه مخزن است.