سیر با کشت ساده و مقرون‌ به‌ صرفه به عنوان یکی از گزینه‌ های الگوی کشت مزارع در کلات مطرح است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرپرست جهاد کشاورزی کلات گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۲ هکتار از اراضی زراعی شهرستان کلات به کشت سیر اختصاص یافته است و پیش‌ بینی می‌ شود از این مزارع حدود ۲۰ تن سیر خشک برداشت شود.

بهشتی افزود: سیر از گیاهانی است که کشت آن ساده و اقتصادی است و با توجه به تاریخ کشت، در مدیریت مصرف آب نقش مهمی دارد.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی‌ ها و خشک شدن آب رودخانه ژرف‌ رود در نیمه پایانی بهار، سیر باید به عنوان یکی از گزینه‌ های الگوی کشت مزارع مورد توجه قرار گیرد.