با اجرای طرحهای آبخیزداری در دره گردو در استان مرکزی، علاوه بر مهار روان آبها و تقویت سفرههای زیرزمینی، گردشگاههای زیبایی برای عموم مردم در منطقه فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژههای آبخیزداری دره گردو اراک خبر داد و افزود: اجرای این طرحها علاوه بر تحقق اهداف منابع طبیعی در زمینه کنترل سیلاب و کاهش رسوب، زمینه ایجاد فضاهای طبیعی مناسب برای گردش و تفریح شهروندان اراکی را نیز فراهم کرده است.
پارک آبخیز دره گردو با مساحت حدود یکهزار و ۴۰۰ هکتار در جنوبغربی شهر اراک و در محدوده کوی رضوی واقع شده است، با توجه به اینکه خروجی این حوضه به داخل شهر اراک منتهی میشود، اجرای طرحهای آبخیزداری در آن برای کنترل سیلاب و جلوگیری از وارد شدن خسارت به تأسیسات شهری پاییندست از اهمیت ویژهای برخوردار است.