مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ضمن تأکید بر برگزاری حضوری امتحانات پایه‌های هفتم تا دهم، اخلاق‌مداری و امانت‌داری را ارکان اصلی موفقیت در نظام تعلیم و تربیت دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فریدون کلبادی‌نژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در دومین روز از گردهمایی مدیران و رؤسای مناطق سراسر استان، اعلام کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، امتحانات تمامی دانش‌آموزان در پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم در سال جاری به صورت کاملاً حضوری برگزار خواهد شد تا عدالت آموزشی و کیفیت سنجش به خوبی حفظ گردد.

وی با بیان اینکه تخصص به تنهایی برای پیشبرد اهداف عالی کافی نیست، گفت: مدیر موفق کسی است که تدبیر، امانت‌داری و صداقت را سرلوحه کار خود قرار دهد؛ چرا که تقوا و صمیمیت، محرک‌های اصلی همدلی در یک محیط آموزشی پویا هستند.

کلبادی‌نژاد، آموزش و پرورش را زیربنای اصلی توسعه پایدار کشور خواند و از مدیران خواست با بصیرت و جرأت‌ورزی، محیطی حمایتی برای معلمان و دانش‌آموزان فراهم کنند.

وی در ادامه به موضوع امتحانات پایان سال پرداخت و تصریح کرد: فرهنگیان مازندران با تمام توان و آمادگی کامل در صحنه حاضرند تا فرآیند ارزشیابی دانش‌آموزان به بهترین شکل ممکن انجام شود.