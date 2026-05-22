با هدف ِ ارتقای سلامتِ دانش آموزان، ۱۰۵ مدرسه استان به اتاقِ بهداشت مجهز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی ضمن تاکید بر اجرای توسعه عدالت محور از سمت وزارت آموزش و پرورش به استان مرزی خراسان شمالی گفت: تجهیز اتاقهای بهداشت در سراسر خراسان شمالی با هدف ارتقای سلامت دانش آموزان در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون ۱۰۵ مدرسه استان، به اتاق بهداشت مجهز شدهاند.
علی مختارنژاد افزود: این اتاقها شامل اقلامی است که مراقبان سلامت برای پایش و غربالگری دانش آموزان به آن نیاز خواهند داشت.