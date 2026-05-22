نوغانداران مینودشتی نخستین پیله های تر کرم ابریشم را برداشت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، مدیر جهاد کشاورزی مینودشت گفت :برداشت پیله تر کرم ابریشم در مینودشت آغاز شد.
مهدی ممشلی افزود :امسال بیش از چهار هزار قوطی تخم نوغان بین بهره برداران استان توزیع شد .
وی پیش بینی کرد امسال حدود ۱۲۰ تن پیلهتر در استان تولید شود.
ممشلی گفت: هر کیلو گرم پیلهتر امسال حدود ۹۰۰ هزار تومان به صورت توافقی از بهره برداران خریداری میشود.
برداشت پیله تر کرم ابریشم تا اوائل تیر ادامه دارد.