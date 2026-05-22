بیماران مرگ مغزی با اهدای عضو حیات دوبارهای به هم نوعان خود میبخشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ از هر ۱۰۰ نفر سالانه که دچار مرگ مغزی میشوند تنها ۷۵ نفر با رضایت خانواده و بازماندگان اعضایشان اهدا میشود.
در فرایند اهدا عضو زمان نقش موثری دارد و هرچه زودتر اهدا صورت بگیرد اعضا بیشتری با موفقیت بالاتری پیوند زده میشوند و فرهنگ سازی در این زمینه میتواند زندگیهای بیشتری را نجات دهد.
داوطلبان اهدا عضو با تهیه کارت اهدا از طریق سامانه اهدا میتوانند نقش موثری در این زمینه ایفا کننند هرچند تهیه این کارت لزوما برای اهدا کافی نیست و رضایت بازماندگان شرط اصلی برای اهدای عضو است.
استان اصفهان ۵۰۰ هزار نفر داوطلب اهدا عضو دارد.