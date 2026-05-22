نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تدوین چارچوبی نوین برای حرکت کلان کشور و به‌روزرسانی سند چشم‌انداز متناسب با دگرگونی‌های جهانی، تحقق جهش تاریخی و تمدن‌سازی ایران را در گرو شکل‌گیری یک روایت ملی قدرتمند و تبدیل مردم از تماشاگر به بازیگران اصلی تحول دانست و گفت: با پیوند برنامه‌ریزی هوشمندانه و مشارکت گسترده عمومی، کشور در آستانه آغاز فصلی نوین از پیشرفت، نوآوری و اقتدار در عرصه‌های بین‌المللی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه جهان در حال عبور از یک نقطه عطف تاریخی گفت: نظم بین‌المللی مبتنی بر برتری یک‌جانبه قدرت‌های غربی با چالش‌های عمیق مواجه شده و بسیاری از بازیگران جهانی در حال بازتعریف جایگاه و راهبرد‌های خود هستند. در چنین شرایطی، کشور‌هایی موفق خواهند بود که بتوانند تصویری روشن از آینده خود ترسیم کنند و همه ظرفیت‌های ملی را در مسیر تحقق آن به کار گیرند.

وی با اشاره به تحولات اخیر اظهار کرد: رخداد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه تنش‌های مستقیم میان آمریکا، رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران، تنها یک بحران امنیتی مقطعی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از دگرگونی بنیادین در ساختار قدرت جهانی است. تجربه تاریخی ثابت کرده است که دوره‌های بحرانی، در عین دشواری، می‌توانند بستری برای ظهور قدرت‌های جدید و بازتعریف جایگاه ملت‌ها باشند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به نقش مهم ایران در شرایط فعلی یادآور شد: امروز جمهوری اسلامی ایران در موقعیتی قرار گرفته است که از یک سو توان بازدارندگی و عمق راهبردی خود را تثبیت کرده و از سوی دیگر، به دلیل تحولات منطقه‌ای، افزایش اهمیت مسیر‌های انرژی و تغییر معادلات ژئوپلیتیکی، فرصت کم‌سابقه‌ای برای نقش‌آفرینی گسترده‌تر به دست آورده است. این ظرفیت، صرفاً حاصل قدرت نظامی نیست؛ بلکه نتیجه پیوند میان رهبری حکیمانه، انسجام ملی و حضور فعال مردم در صحنه است.

حاجی بابایی ادامه داد: تاریخ معاصر ایران نیز مؤید آن است که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس توانسته از دل تهدیدها، فرصت‌های بزرگ خلق کند. انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و عبور از فشار‌های پیچیده سیاسی و اقتصادی، همگی نشان دادند که هرگاه مردم در مرکز تصمیم‌سازی و اقدام قرار گرفته‌اند، کشور توانسته مسیر‌های تازه‌ای از پیشرفت را تجربه کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ظرفیت اجتماعی و عظیم مردمی را مهمترین سرمایه ایران دانست و گفت: حضور داوطلبانه مردم در عرصه‌های مختلف، از دفاع و امنیت تا سازندگی و فعالیت‌های جهادی، نشان می‌دهد که ملت ایران همچنان آماده ایفای نقش در تحقق آرمان‌های ملی است. اگر این ظرفیت به‌درستی سازماندهی شود، می‌تواند موتور محرک دوره‌ای جدید از پیشرفت کشور باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر ضرورت به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی برای شکوفایی کشور بیان کرد: در شرایطی که بخشی از زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی در معرض تهدید و آسیب قرار گرفته‌اند، بازسازی و توسعه کشور نباید صرفاً بر دوش دولت قرار گیرد. تجربه‌های موفق نشان می‌دهد که هر زمان زمینه مشارکت عمومی فراهم شده، سرعت و کیفیت پیشرفت به‌مراتب افزایش یافته است. از این‌رو، باید سازوکار‌های جدیدی برای جذب مشارکت خرد و کلان مردم در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طراحی شود.

وی با بیان اینکه آنچه بیش از هر چیز مورد نیاز کشور است، یک افق روشن و یک تصویر ملی الهام‌بخش از آینده ایران است، ادامه داد: سند چشم‌انداز موجود، هرچند در زمان خود راهگشا بود، اما شرایط داخلی و بین‌المللی امروز اقتضا می‌کند که چارچوبی نو برای جهت‌دهی به حرکت کشور تدوین شود. بدون چنین افقی، اقدامات پراکنده خواهد شد و امکان بهره‌برداری کامل از فرصت‌های تاریخی کاهش می‌یابد.

حاجی بابایی ادامه داد: چشم‌انداز جدید باید فراتر از یک سند اداری باشد؛ باید به یک ایده راهبردی فراگیر تبدیل شود که مردم، نخبگان، نهاد‌ها و مدیران را حول یک مقصد مشترک گرد آورد. این تصویر می‌تواند ایران آینده را به‌عنوان کشوری مردمی، پیشرفته، نوآور و تمدن‌ساز معرفی کند؛ کشوری که در معادلات منطقه‌ای و جهانی نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: تحقق چنین افقی مستلزم شکل‌گیری یک روایت ملی قدرتمند است. جامعه باید بداند که ایران در چه نقطه‌ای ایستاده و به کدام مقصد حرکت می‌کند. رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، نخبگان و مراکز تصمیم‌سازی باید در تبیین این روایت نقش فعال داشته باشند تا مردم خود را نه تماشاگر، بلکه بازیگر اصلی این تحول تاریخی بدانند. هوشمندانه یک مسیر بلندمدت رقم خواهد خورد. چشم‌انداز آینده کشور باید به‌عنوان یکی از ارکان امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا ملتی که تصویر روشنی از آینده خود دارد، در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها نیز از قدرت و انسجام بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر اینکه ایران اکنون در یکی از حساس‌ترین و در عین حال امیدبخش‌ترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد، گفت: ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، توان ملی، سرمایه انسانی و آمادگی مردم، مجموعه‌ای از فرصت‌های کم‌نظیر را در اختیار کشور قرار داده است. اگر این فرصت با برنامه‌ریزی دقیق، مشارکت گسترده مردمی و یک چشم‌انداز الهام‌بخش همراه شود، می‌توان فصل تازه‌ای از پیشرفت و اقتدار ایران را آغاز کرد؛ فصلی که در آن ایران نه‌تنها از بحران‌ها عبور می‌کند، بلکه به الگویی از مقاومت، نوآوری و تمدن‌سازی در منطقه و جهان تبدیل خواهد شد.