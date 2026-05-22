بنیاد خیریه وفاق سبز علوی در سفر یک روزه به خراسان شمالی، با حضور در شهرستان مانه کلنگ احداث ۱۰ واحد مسکونی برای مددجویان خراسان شمالی را با مشارکت کمیته امداد بر زمین زدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طبق برنامه ریزی‌ها این بنیاد برای احداث هر واحد مسکونی مبلغ ۵۰ میلیون تومان کمک هزینه پرداخت خواهد کرد و این واحد‌ها به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی تکمیل و تحویل مددجویان خواهد شد.

این بنیاد خیریه همچنین برای ۱۰ زوج نوعروس تحت حمایت به ازای هر زوج مبلغ ۴۰ میلیون تومان بن خرید نقدی اهدا کرد و همچنین کمیته امداد استان نیز در راستای کمک به تامین جهیزیه این نوعروسان در قالب بن خرید از پلتفرم دیجی کالا مبلغ ۵۰ میلیون تومان به این نوعروسان کمک کرد.

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی در سفر سال گذشته خود به استان برای ۵ نوعروس مبلغ ۲۶۵ میلیون تومان کمک هزینه جهیزیه اهدا کرده بود و برای احداث و تکمیل ۱۰ واحد مسکونی مددجویان نیز مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان مشارکت داشتند.

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی از سال ۱۳۹۹ با کمیته امداد خراسان شمالی همکاری دارد که تاکنون ۵ میلیارد تومان در زمینه‌های ساخت و تکمیل واحد‌های مسکونی، اهدای جهیزیه و محرومیت زدایی کمک کرده است.