رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در خصوص فرآیند ثبت‌نام و شهریه جدید کودکستان‌ها گفت: فرآیند تعیین شهریه کودکستان‌ها از خردادماه شروع خواهد شد، اما برای ثبت‌نام، شهریه سال گذشته به عنوان رقم پایه در نظر گرفته می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حمیدرضا شیخ‌الاسلام در خصوص تعیین شهریه کودکستان‌ها گفت: شهریه کودکستان تا قبل از سال ۱۴۰۴ در اسفند اعلام می‌شد بنابراین نگرانی‌هایی را برای خانواده، موسس و ولی نوآموز به همراه داشت، اما در سال ۱۴۰۴ فرآیند تعیین شهریه از خرداد شروع و تمامی موسسانی دارای مجوز از سازمان تعلیم و تربیت که در این فرآیند شرکت می‌کنند، تا شهریور شهریه‌شان مشخص شد.

وی با بیان اینکه امسال هم فرآیند تعیین شهریه کودکستان‌ها از خردادماه شروع خواهد شد افزود: برای ثبت نام باید رقم سال گذشته به عنوان پایه در نظر گرفته شود. باتوجه به اتفاقاتی که امروز در سطح کشور صورت گرفته تدابیر سازمان به گونه‌ای است که نه موسس متضرر و نه اجحافی در حق اولیاء شود. در یک بازه زمانی باید موسس وارد سیستم می‌شد و اطلاعات را ثبت می‌کرد که تدابیر بر این است مسیر را کوتاه کنیم.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه درصد افزایش شهریه را با تنظیم بازار کشور هماهنگ و با مسئولین بالادستی که در بحث نرخ‌گذاری ورود دارند به جمع‌بندی بسیار خوبی رساندیم ادامه داد: سعی بر این است که با شفافیت کامل اعلام نرخ شهریه صورت بگیرد و اولیاء و نوآموزانی که در فرایند آموزش قرار می‌گیرند اصلا نگران این موضوع نباشند. شهریه را تا قبل از شروع سال جدید اعلام خواهیم کرد.