در راستای تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان قرچک با حضور در میان مردم، به صورت مستقیم به مطالبات ۵۰ نفر از مراجعان رسیدگی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه ملاقات مردمی امروز دادگستری شهرستان قرچک، رئیس دادگستری به همراه دادستان این شهرستان در دیداری بی‌واسطه و چهره به چهره، پذیرای ۵۰ نفر از شهروندان بودند. در این نشست قضایی، مراجعان مسائل و مشکلات خود را مطرح کرده و پس از بررسی دقیق پرونده‌ها، دستورات مقتضی جهت تسریع در روند رسیدگی و حل مشکلات قانونی آنان صادر شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری، زین پس برنامه ملاقات‌های مردمی به منظور سهولت در پاسخگویی، روز‌های چهارشنبه هر هفته در محل دادگستری شهرستان قرچک واقع در میدان نون والقلم، بلوار رفسنجانی برپا خواهد بود تا شهروندان بتوانند به صورت مستقیم مطالبات حقوقی و قضایی خود را با مسئولان مربوطه در میان بگذارند.