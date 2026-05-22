به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست با فدراسیون‌های تیراندازی، تنیس و پدل، اسکواش، گلف، روئینگ و ووشو به صورت مجزا و با حضور مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، محمدرضا عابدی‌محزون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، عاطفه اسلامیان مدیر امور بین‌الملل، عبدی افتخاری مشاور رئیس کمیته، فاطمه موسوی‌زاده کارشناس بازی‌ها از واحد بین‌الملل و محمود عبدالهی مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک برگزار شد.

مسئولان و کادر فنی فدراسیون‌های تیراندازی، تنیس و پدل، اسکواش، گلف، روئینگ و ووشو نیز در این نشست‌ها ضمن تشریح آخرین وضعیت ورزشکاران، برنامه‌های آماده‌سازی، اردوها، مسابقات تدارکاتی و روند آمادگی ملی‌پوشان به بحث و بررسی پیرامون ظرفیت نمایندگان خود برای کسب مدال و عنوان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ پرداختند.

این جلسات از ظهر روز چهارشنبه در سالن جلسات شهید فروتن کمیته ملی المپیک آغاز و در شرایطی برگزار شد که تنها ۲۴ روز تا پایان مهلت اعلام‌شده شورای المپیک آسیا (OCA) برای معرفی اسامی اولیه کاروان‌های اعزامی باقی مانده است.

در ابتدای نشست، دکتر علی‌نژاد با اشاره به مصوبات ستاد بازی‌های آسیایی و المپیک درباره اعزام کاروانی کیفی اظهار داشت: «اولویت اعزام با رشته‌های مدال‌آور و ورزشکاران دارای شانس کسب مدال است، اما با تاکید وزیر ورزش و جوانان و ریاست کمیته ملی المپیک، حمایت از رشته‌های دیگر نیز در دستور کار قرار دارد تا با اختصاص سهمیه‌ای محدود، زمینه رشد، توسعه و کسب تجربه برای این رشته‌ها فراهم شود.»

وی افزود: «سیاست کمیته ملی المپیک در بازی‌های آسیایی آینده، اعزام هدفمند، فنی و مبتنی بر شانس موفقیت ورزشکاران خواهد بود.»

در ادامه، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، گزارشی از وضعیت ورزشکاران حاضر در اردو‌ها ارائه کرد و روند آماده‌سازی رشته‌های مختلف را مورد بررسی قرار داد. همچنین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده فدراسیون‌ها تا زمان اعزام، ارزیابی و درباره نقاط قوت و نیاز‌های هر رشته بحث و تبادل نظر شد.

اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ نیز در این نشست‌ها توضیحاتی درباره مسائل اجرایی و پشتیبانی کاروان، از جمله محل اسکان ورزشکاران، شرایط تمرینی، زمان‌بندی اعزام و سایر هماهنگی‌های مرتبط ارائه کرد.

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، شهریور ماه سال‌جاری در شهر‌های آیچی و ناگویای ژاپن برگزار خواهد شد و کمیته ملی المپیک طی هفته‌های اخیر سلسله نشست‌های تخصصی متعددی را با فدراسیون‌های مختلف برگزار کرده و خواهد کرد تا پیش از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی OCA، وضعیت نهایی رشته‌های اعزامی و ترکیب اولیه کاروان ایران مشخص شود.

در این نشست‌ها، سهیل برخورداری سرپرست و امید نجاری سرپرست دبیری فدراسیون تیراندازی؛ داوود عزیزی رئیس، اشرف گنجوی نایب‌رئیس و شاهرخ کشاورز دبیر فدراسیون تنیس به همراه شاهین خرازچی دبیر انجمن پدل، داریوش صابر، صاحبه‌فرد و تونی اندرووچ از کادر فنی تیم‌های ملی پدل آقایان و بانوان؛ امیر عزیزی‌پور رئیس، بابک فقیر و شهناز شعبانیان نواب رئیس و مهدی رهنما مدیر تیم‌های ملی اسکواش؛ دکتر حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف به همراه حسن کریمیان و نگار صیادی از کادر فنی تیم‌های ملی مردان و بانوان؛ محسن شادی رئیس، عمران پورعسگرپرست نایب‌رئیس و مدیر تیم‌های ملی و فاطمه حسنی نایب‌رئیس فدراسیون روئینگ و همچنین دکتر امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو و مهدی خانی مدیر تیم‌های ملی ووشو حضور داشتند و گزارشی از آخرین وضعیت تیم‌های ملی، روند آماده‌سازی ورزشکاران و برنامه‌های پیش‌روی این رشته‌ها برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ارائه کردند.