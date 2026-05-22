مدیرکل مدیریت بحران مازندران از وقوع رانش زمین و ریزش سنگ در محور اصلی دوآب بلده خبر داد و بر ایمنسازی فوری این مسیر توسط راهداران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران از وقوع حادثه رانش زمین و ریزش سنگین سنگ در محور اصلی «دوآب بلده» خبر داد و گفت: این حادثه که بر اثر شدت بارشهای اخیر و جاری شدن روانآبها در ارتفاعات کوهستانی رخ داد، باعث انسداد موقت بخشی از این مسیر مواصلاتی شد.
وی با اشاره به حضور بهموقع تیمهای امدادی و راهداری در محل حادثه افزود: بلافاصله پس از گزارش رانش، مأموران راهداری با تجهیزات کامل به منطقه اعزام شدند. با توجه به حساسیت این محور کوهستانی، عملیات ریزشبرداری و پاکسازی مسیر با جدیت دنبال شد.
محمدی ضمن قدردانی از سرعت عمل نیروهای عملیاتی گفت: بارشهای شدید در مناطق بالادست منجر به جاری شدن سیلابهای محلی شده بود که همین امر عامل اصلی سست شدن اراضی و ریزش سنگ بود؛ خوشبختانه با تلاش شبانهروزی، عملیات پاکسازی در کوتاهترین زمان ممکن به پایان رسید و ایمنسازی محور برای عبور و مرور ایمن خودروها انجام شده است.